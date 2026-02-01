Kaymakam Emre Konakçı, Merve Meryem Çalık ile Evlendi

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde Kaymakam olarak görev yapan Emre Konakçı, Giresun'un Görele ilçesinde düzenlenen nikah töreniyle Merve Meryem Çalık ile hayatını birleştirdi.

Mütevazı ve samimi kişiliği ile kısa sürede Köprübaşı halkının sevgisini kazanan Artvin Murgul doğumlu genç Kaymakam Emre Konakçı'nın nikah yüzüklerini ise Trabzon'un yeni Valisi Tahir Şahin taktı.

Çiftin nikah törenine aileleri, yakınları ve davetliler katılırken, tören sonrası mutluluk dilekleri iletildi. - GİRESUN