Kaymakam Ergün Baysal muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Nallıhan Kaymakamı Ergün Baysal, ziyaretleri kapsamında Nallıhan Muhtıralar Derneğini ziyaret etti.

Kaymakam Baysal, ziyaret ettiği Nallıhan Muhtarlar Derneğinde başkan Musa Özmen ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Özmen, Çayırhan ve Sarıyar mahallelerinin daha öncesi belde olduğunu ancak büyükşehir yasasıyla mahalleye dönüştüğünü belirterek, ilçe genelinde 84 mahallenin bulunduğunu söyledi.

Kaymakam Baysal, mahalleleri tek tek ziyaret ederek, talepleri yerinde öğreneceğini söyledi.