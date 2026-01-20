Kaymakam Güldoğan, Salihli\'de Vatandaşlarla Buluştu

Manisa'nın Salihli ilçesinde vatandaşlarla buluşan Kaymakam Ali Güldoğan, vatandaşların istek ve şikayetlerini dinledi.

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, vatandaşların talep ve sorunlarını dinlemek ve çözüm üretmek amacıyla düzenlenen "Açık Kapı Milletin Kapısı" buluşmasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakamlık girişinde hizmet veren Açık Kapı birimini ziyaret eden Kaymakam Güldoğan, vatandaşların sorun ve taleplerini tek tek dinleyerek çözüm için ilgili birimlere gerekli yönlendirmelerde bulundu.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışına vurgu yapan Kaymakam Güldoğan, "Her bir vatandaşımız bizim için çok değerli. 7'den 70'e herkesin sorunlarını dinlemek ve yardımcı olmak görevimiz. Devletimizin kapısı herkese açık, vatandaşımızın derdiyle dertleniyoruz" dedi.

Kaymakam Güldoğan, vatandaşların kamu hizmetlerine ilişkin her türlü talep, öneri ve şikayetlerini Açık Kapı birimi aracılığıyla iletebileceklerini de hatırlattı. - MANİSA