Kaymakam Güner ve Belediye Başkanı Beyoğlu'dan, iskelesi çöken inşaatta inceleme - Son Dakika
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Kaymakam Güner ve Belediye Başkanı Beyoğlu'dan, iskelesi çöken inşaatta inceleme

13.04.2022 12:48
Kaymakam Güner ve Belediye Başkanı Beyoğlu'dan, iskelesi çöken inşaatta inceleme

Bağlar Kaymakamı Yavuz Güner ve Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, çökme nedeniyle 1'i ağır 6 işçinin yaralandığı cami inşaatında incelemede bulundu.

Bağlar Kaymakamı Yavuz Güner ve Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, çökme nedeniyle 1'i ağır 6 işçinin yaralandığı cami inşaatında incelemede bulundu.

Kaymakam Güner ve Beyoğlu, çökme nedeniyle 1'i ağır 6 işçinin yaralandığı cami inşaatında incelemelerde bulunarak, olay hakkında bilgi aldı.

Üzücü olayda tek tesellinin can kaybı olmaması olduğunu kaydeden Beyoğlu, "İnşaatı devam eden cami ve külliyenin kubbesinde çökme meydana gelmiş. Yaralanan vatandaşlarımız var. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Tesellimiz, olayda can kaybı olmaması." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaymakam Güner ve Belediye Başkanı Beyoğlu'dan, iskelesi çöken inşaatta inceleme - Son Dakika


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