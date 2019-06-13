Kaymakam Güven'den futbol okuluna ziyaret

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Kaymakamı Oray Güven, Pazaryeri Spor Futbol okulunu ziyaret etti.

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Kaymakamı Oray Güven, Pazaryeri Spor Futbol okulunu ziyaret etti.



Pazaryeri Spor Kulübü bünyesinde bulunan futbol okulu Ramazan ayı ve bayram tatili nedeni ile faaliyetlerine ara vermişti. Pazaryeri Spor Teknik Direktörü ve Pazaryeri Spor Futbol Okulu hocası İsmail Öztürk bugün Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven'in katılımı ile tekrar öğrencilere futbol öğretmeye başladı. İsmail Öztürk yaptığı açıklamada, "Pazaryeri Spor Futbol Okulumuzda 55 öğrencimiz futbol öğreniyor. Okulumuzu başarılı bir şekilde bitirerek Pazaryerispor'da futbol oynayan birçok sporcumuz var. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in desteği ile futbol okulumuz sportif faaliyetlerini sürdürmektedir. Bugün Kaymakamımız Oray Güven de buraya gelerek çalışmalarımızı gördü ve bize destek olacakları sözü verdi. Futbol okulumuzun çalışmalarını destekleyen başta Belediye Başkamız Zekiye Tekin, Kaymakamımız Oray Güven'e teşekkür ediyorum" dedi.



Kaymakam Güven, futbol okulu çalışmalarını yerinde inceleyerek futbol öğrenen öğrenciler ile sohbet etti. Kaymakam Güven öğrenciler ile birlikte futbol maçı oynama sözü vererek futbol okulunun çalışmalarına destek vereceklerini belirtti. - BİLECİK

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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