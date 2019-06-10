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Kaymakam Güven'e ilk ziyaret Başkan Tekin'den

4 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri Kaymakamlığına atanan Oray Güven'e ilk ziyaret Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'den geldi.

Kaymakam Güven'e ilk ziyaret Başkan Tekin'den, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri Kaymakamlığına atanan Oray Güven'e ilk ziyaret Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'den geldi.

Başkan Tekin, göreve yeni başlayan Pazaryeri Kaymakam vekili Oray Güven'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu. Başkan Tekin, "İlçemize atanan Kaymakam vekili Oray Güven'e ilçemize hoş geldin diyerek görevinde başarılar dilerim" dedi.

Kaymakam Oray Güven, Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in yapmış olduğu ziyaretten memnuniyetini dile getirirken, "Güzel bir ilçeden görev almanın mutluluğu içerisindeyim Allah bizlere hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin" dedi. Oray Güven bu gün Pazaryeri Kaymakam vekili olarak göreve başlamıştı. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 08:22 Kaynak: İHA
Bilecik, Zekiye Tekin, Pazaryeri, Yaşam
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