Son Dakika Haberleri: Kaymakam Hasan Yaman Tso'yu Ziyaret Etti

Kaymakam Hasan Yaman Tso'yu Ziyaret Etti

1 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Kaymakam Hasan Yaman, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yöneticilerine nezaket ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Hasan Yaman Tso'yu Ziyaret Etti, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Kaymakam Hasan Yaman, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yöneticilerine nezaket ziyaretinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine gelen Veli Çelik ve Yönetim Kurulu üyeleri Kaymakam Hasan Yaman ı makamında ziyaret etmişti. Bu ziyaret sonrasında Kaymakam Hasan Yaman iade-i ziyaret ve nezaket ziyareti çerçevesinde TSO'yu ziyaret etti. Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Veli Çelik Kaymakam Hasan Yaman'a teşekkür ederken ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmeler sırasında Kaymakam Hasan Yaman'a Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne iletilen Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurasında görüşülmek üzere hazırlanan rapor sunuldu. Kaymakam Hasan Yaman aynı zamanda Organize Sanayi Bölgelerindeki firmaların elektrik fatura ödemelerinde ihtiyaç duyan işletmelere ödeme tarih ve programları ile ilgili esneklik sağlanması konusunda talepleri iletti. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:23 Kaynak: İHA

Yaşam
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