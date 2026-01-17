Kaymakam Kara Sarıdayı Köyü\'nü Ziyaret Etti

Bilecik'in Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, ilçeye bağlı Sarıdayı köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
Köy muhtarı Hasan Başol'dan köyün genel durumu, ihtiyaçları ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Kara, daha sonra köy halkının talep ve önerilerini dinledi.
Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada altyapı, tarım, ulaşım ve günlük yaşamı etkileyen konular ele alındı.
Ziyarette İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Recep Kuş da hazır bulundu
