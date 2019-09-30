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Kaymakam Keleş'ten Başkan Demirbaş'a ziyaret

52 dakika önce

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret etti.

Kaymakam Keleş'ten Başkan Demirbaş'a ziyaret, System.String[]

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret etti.

Makamda gerçekleşen görüşmede ilçede yapılacak çalışmalar ve hayata geçirilecek projeler görüşüldü.

Belediye Başkanı Demirbaş, Çubuk için arzu edilen projelerin hayata geçirilmesinde ilçenin bir bütün olarak sorunlarının sahiplenilmesinin ve çözüm odaklı hareket edilmesinin önemine değinerek, bu konuda Kaymakamlık ve belediye iş birliğinin önemli olduğunu söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Demirbaş, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kaymakamlığımız ile işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sayın Kaymakam Adem Keleş'in ilçemiz için güzel düşünceleri var. İnşallah onları el birliğiyle hayata geçirmek için mücadele edeceğiz." dedi.

Kaymakam Keleş de, Demirbaş ile sık sık bir araya geleceklerini ifade ederek, ilçede incelemelerinin ve ziyaretlerinin sürdüğünü aktardı.

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Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:46 Kaynak: AA
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