Son Dakika Haberleri: Kaymakam Köksal'dan Başkan Yıldırım'a iadeyi ziyaret
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Kaymakam Köksal'dan Başkan Yıldırım'a iadeyi ziyaret

2 saat önce

İçişleri Bakanlığı tarafından resmi gazetede yayımlanan son kararnameyle, Adıyaman Gölbaşı ilçesine atanan Kaymakam Mutlu Köksal, Belediye Başkanı İskender Yıldırım'a İadeyi Ziyarette Bulundu.

Kaymakam Köksal'dan Başkan Yıldırım'a iadeyi ziyaret, System.String[]

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Geçtiğimiz günlerde ilçemize atanan Sayın Kaymakamımız Mutlu Köksal beye hayırlı olsun ziyaretinde bulunmuştuk. Kendileri de bugün bizlere iadeyi ziyarette bulundu. Nazik ziyaretlerinden ötürü öncelikle teşekkür ediyorum. Gölbaşı ilçemizde yaşayanlar olarak biz büyük bir aileyiz. Sayın kaymakamımızla beraber koordineli bir şekilde çalışarak Gölbaşı ilçemize hak ettiği hizmeti sunmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

İskender Yıldırım, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:37 Kaynak: Bültenler
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