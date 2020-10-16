Kaymakam Metin Kubilay'ın katılımıyla Sultanbeyli'de kapsamlı korona virüs denetimi gerçekleştirildi - Son Dakika

Kaymakam Metin Kubilay'ın katılımıyla Sultanbeyli'de kapsamlı korona virüs denetimi gerçekleştirildi

16.10.2020 16:41

Kaymakam Metin Kubilay'ın katılımıyla Sultanbeyli'de kapsamlı korona virüs denetimi gerçekleştirildi İçişleri Bakanlığı'nın Genelgesi doğrultusunda 16 Ekim 2020 Cuma günü korona virüs tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de ""Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla başlatılan ve toplum sağlığını...

Kaymakam Metin Kubilay'ın katılımıyla Sultanbeyli'de kapsamlı korona virüs denetimi gerçekleştirildi

İSTANBUL - İçişleri Bakanlığı'nın Genelgesi doğrultusunda 16 Ekim 2020 Cuma günü korona virüs tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de ""Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla başlatılan ve toplum sağlığını korumayı amaçlayan denetimler, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay başkanlığında Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dinç ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, otobüs, lokanta, kafe, restoran, pastane ve market gibi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde katıldığı denetimlerde; iş yeri sahiplerini ve vatandaşları maske, mesafe ve temizlik konusunda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sultanbeyli'de korona virüs salgınının başladığı 11 Mart 2020 ile 15 Ekim 2020 tarihleri arasında salgınla mücadele kapsamında ekipler tarafından 30 bin 262 denetim gerçekleştirilerek kurallara uymayan 2 bin 722 kişi ve 99 işletmeye toplam 4 milyon 953 bin 676 TL para cezası uygulandı.

Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezinde de 21 Ağustos 2020 ile 15 Ekim 2020 tarihleri arasında 879 adet ihbar gelmiş olup; 25 adet ihbarda birinci ihlal sonucu uyarı verilmiş, 1 adet ihbarda ise ikinci ihlal sonucu para cezası verilmiş. Ayrıca İlçe Salgın Denetim Merkezi Ekipleri Tarafından 3 bin 920 adet işyeri ve 12 bin 406 izolasyon denetimi re'sen gerçekleştirilmiştir.

Kaymakam Kubilay, denetimlerin ardından yaptığı açıklamada; "İçişleri Bakanlığı'mızın talimatları gereği denetimlerimizi yapıyoruz. Ayrıca İlçe Salgın Denetim Merkezimize gelen ihbarlar anında değerlendiriliyor ve bu ihbarlar üzerine eğer eksikleri varsa yasal işlemler anında uygulanıyor. Kurallara titizlikle uyan işyeri sahiplerine ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Önceliğimiz Halk sağlığını korunması ve korona virüsle en sıkı şekilde mücadele etmektir. Bu denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecektir" İfadelerini kullandı.

Kaymakam Metin Kubilay'ın katılımıyla Sultanbeyli'de kapsamlı korona virüs denetimi gerçekleştirildi
Kaymakam Metin Kubilay'ın katılımıyla Sultanbeyli'de kapsamlı korona virüs denetimi gerçekleştirildi
Kaymakam Metin Kubilay'ın katılımıyla Sultanbeyli'de kapsamlı korona virüs denetimi gerçekleştirildi
Kaymakam Metin Kubilay'ın katılımıyla Sultanbeyli'de kapsamlı korona virüs denetimi gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığı, Metin Kubilay, Sultanbeyli, 16 ekim, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kaymakam Metin Kubilay'ın katılımıyla Sultanbeyli'de kapsamlı korona virüs denetimi gerçekleştirildi - Son Dakika

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