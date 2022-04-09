Kaymakam Nayman ve Belediye Başkanı Özdemir'den polislere ziyaret - Son Dakika

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü ile Polis Haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü binasını ziyaret eden Nayman ve Özdemir, Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı ile polis memurlarınca karşılandı.

Nayman ve Özdemir, tüm polislerin haftalarını katladı.

Çalışmaları hakkında bilgi veren Balcı, Nayman ve Özdemir'e ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.

Nayman, polis teşkilatının köklü bir geçmişi bulunduğuna işaret ederek, "Başta İlçe Emniyet Müdürlüğümüz personeli olmak üzere ülkemizin dört bir yanında canla başla görev yapan Türk Polis Teşkilatı mensuplarının kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı kutluyor, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Görevi başında bulunan ve emekliye ayrılan tüm polislerimize de aileleriyle sağlıklı ve huzurlu uzun ömürler diliyorum." dedi.

Özdemir de tüm şehitleri ve gazileri minnetle anarak, "Tüm güvenlik güçlerimize görevlerinde başarı ve kolaylık diliyorum. Yüce Allah'ım güvenlik güçlerimizi korusun. Havza Belediyesi olarak her zaman emniyet teşkilatımızın yanında olduk, olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.