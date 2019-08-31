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Kaymakam Öner'e veda yemeği

3 saat önce

Ağrı'nın Diyadin ilçesinden Nevşehir'in Avanos ilçesine atanan Kaymakam Olgun Öner için veda yemeği programı düzenlendi.

Kaymakam Öner'e veda yemeği, System.String[]

Ağrı'nın Diyadin ilçesinden Nevşehir'in Avanos ilçesine atanan Kaymakam Olgun Öner için veda yemeği programı düzenlendi.


Ağrı'nın Diyadin İlçesinde yaklaşık iki buçuk sene Kaymakam olarak ve iki sene de Kayyum Diyadin Belediyesi Başkan Vekilliği görevini başarıyla yürüten Kaymakam Olgun Öner'in görev süresinin dolmasıyla Nevşehir ilinin Avanos İlçesine atanması sebebiyle kaymakamlık personelleri tarafından veda yemeği düzenlendi.


Veda yemeği programının açılışında konuşma yapan İlçe Yazı İşleri Müdürü Aysel Yıldızlı Ergül, " Sayın kaymakamımız ile yaklaşık 2,5 yıl beraber çalıştık. İlçemizin sorunları ile çok yakından ilgilenen Kaymakamımız ile uyumlu ve seviyeli bir çalışma ortamımız oldu. Bölgemizde Mülki İdare Amiri olarak görev yapmanın ne kadar zor bir iş olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Kendisi en zor şartlarda bile yılmadan yorulmadan çalışmıştır, ilçemizde hem kaymakam hem de belediye başkan vekili olarak görev yaptığı süre zarfında, bütün olumsuz şartlara rağmen, KÖYDES projeleri, eğitim alanındaki çalışmaları, sosyal sorumluluk projeleri ve belediyecilik alanında, çok kısıtlı imkanlara rağmen kaynak yaratarak başarılı çalışmalara imza atmıştır" ifadelerini kullanarak Kaymakam Olgun Öner'e bütün Diyadinliler adına teşekkür ettiğini belirtti.


Yemek programına katılan kurum amirleri ve ilçenin ileri gelenleri ilçedeki hizmetlerinden dolayı Kaymakam Öner'e teşekkür edip, kendilerine çeşitli hediyeler takdim etti.


Kaymakam Olgun Öner yemeğe katılanlara böyle bir organizasyon yaptıkları için teşekkür ederek, "Sizleri birbirinize emanet ediyorum. Sizleri ve Diyadin'i unutmayacağım" dedi. - AĞRI

Olgun Öner, Diyadin, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 12:05 Kaynak: İHA
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