Son Dakika Haberleri: Kaymakam Özkan'dan Taziye Ziyaretleri

Kaymakam Özkan'dan Taziye Ziyaretleri

1 saat önce

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, taziye ziyaretlerinde bulundu.

Kaymakam Özkan'dan Taziye Ziyaretleri, System.String[]
Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, taziye ziyaretlerinde bulundu.

İlçede gerçekleştirdiği taziye ziyaretleri kapsamında ilk olarak terör örgütü PKK tarafından 22 Ağustos 2014 tarihinde, evinin önünde gerçekleştirilen saldırı sonucu şehit olan emekli Gemi Kaptanı Tillo Uçak'ın vefat eden eşi Şerbet Uçak için taziye ziyaretinde bulunan Kaymakam Mehmet Ali Özkan, Uçak ailesine taziye dileklerini iletti. Tatvan Bilal-i Habeş Camisinin taziye evinde taziyeleri kabul eden Uçak ailesinin acısını paylaşan Kaymakam Özkan, merhume Şerbet Uçak'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına ise başsağlığı ve sabır dileğinde bulundu.

Uçak ailesi ise, taziye ziyaretinden dolayı Kaymakam Özkan ve beraberindeki kurum amirlerine teşekkürlerini ilettiler.

Kaymakam Özkan, Uçak ailesine gerçekleştirdiği taziye ziyaretinin ardından ilçe esnaflarından İzzet Acar için ilçenin Pekhan Taziye Evinde taziyeleri kabul eden Acar ailesini ziyaret etti. Ziyarette Acar ailesine taziyelerini ileten Kaymakam Mehmet Ali Özkan, merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ise sabır ve başsağlığı dileyerek, ailenin acısını paylaştı.

Acar Ailesi ise, taziye ziyaretinden dolayı Kaymakam Özkan'a teşekkürlerini iletti.

Taziye ziyaretlerinde Kaymakam Mehmet Ali Özkan'a kurum amirleri eşlik etti. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:40 Kaynak: İHA

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