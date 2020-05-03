Kaymakam Pişkin ihtiyaç sahibi öğrencinin kitap isteğini karşıladı - Son Dakika

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasak olan ihtiyaç sahibi öğrencinin kitap isteğini yerine getirdi.

Akbük Ortaokulunda okuyan ve Karabey köyünde yaşayan 13 yaşındaki Eylem Kıray, Kaymakam Pişkin'e sosyal medya üzerinden ulaşarak kitap isteğinde bulundu.

Öğrencinin kitap isteğini yerine getiren Pişkin, gazetecilere, şunları söyledi:

"Ailesinin durumunun kitap almaya müsait olmadığını belirten öğrencimiz, okula gidemediği için çok sıkıldığını belirterek benden kitap istedi. Tosya'da göreve başladığım dönemde başlattığım ve vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği, 'Okuyan bir Tosya hayalim var' kampanyasıyla kitaba ve kitap okuyana verdiğim değeri ortaya koymuştum. Öğrencimizin bu isteği beni çok mutlu etti. Kitap okumanın insanı doğru yola yönlendirdiğini ve zararlı alışkanlıklardan koruduğuna her zaman vurgulamıştık. Öğrencimizin kitap isteğini hemen karşıladık."

Pişkin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin ilçede titizlikle uygulandığını, sokağa çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının da Tosya Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla karşılandığını sözlerine ekledi.