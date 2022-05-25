Kaymakam Pişkin vatandaşların sorunlarını dinledi - Son Dakika
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Kaymakam Pişkin vatandaşların sorunlarını dinledi

25.05.2022 15:56
Kaymakam Pişkin vatandaşların sorunlarını dinledi

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, Gevrekli ve Tol mahallelerinde bir araya geldiği vatandaşların taleplerini dinledi.

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, Gevrekli ve Tol mahallelerinde bir araya geldiği vatandaşların taleplerini dinledi.

Kaymakam Pişkin, Gevrekli ve Tol mahallerini ziyaret ederek mahalle muhtarlarından bölgeleri hakkında bilgi aldı, ardından mahalledeki vatandaşların sorunlarını dinledi.

Ziyaretinde vatandaşların ihtiyaç ve talepleri yerinde görerek çözüme ulaştırmak istediklerini kaydeden Pişkin, "Muhtarımızla ve vatandaşlarımızla ile bir araya gelerek talep isteklerini dinledik. Mahalle sakinlerimizin samimiyeti ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Devlet vatandaş odaklı buluşmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Pişkin'e ziyaretlerinde, Tol Mahallesi Muhtarı İsmail Korkmaz, Gevekli Mahallesi Muhtarı Yakup Uysal, İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, daire müdürleri eşlik etti.

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Kaynak: AA

Deniz Pişkin, Seydişehir, Gevrekli, Güncel, Son Dakika

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