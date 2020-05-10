Kaymakam Şahin, annelerin gönlünü aldı - Son Dakika

Aydın Efeler ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla program yapan Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, ilçedeki şehit analarını ve asırlık çınarları ziyaret etti. Aydın Vefa Sosyal Destek Programı kapsamında hizmet veren hanımların da anneler gününü kutlayan Kaymakam Şahin, "Varlık sebebimiz olan analarımızın hakkı ödenemez. Her ne kadar bu günü Anneler Günü olarak kutlasak da 365 gün 6 saat Ana'nın yerini anadan başka hiçbir varlık dolduramaz" dedi.



Anneler günü programına Aydın Vefa Sosyal Destek Grubu'na ziyaret ederek başlayan Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, burada görev yapan hanımlara çiçek takdim ederek Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in selamını iletti. Analığın çok kutsal bir vazife olduğunu ve bir canlı için anasının yerine tutabilecek anasından başka kimsenin de olamayacağını belirten Kaymakam Şahin, "Cennet anaların ayağının altındadır" hadisi ile müjdelenmiş anaların kıymetinin iyi bilinmesini isteyerek devlet olarak da her zaman anaların yanında ve hizmetinde olduklarını söyledi.



Vefa Sosyal Desteg Grubu'ndaki programının ardından 15 Temmuz Şehidi Nedip Cengiz Eker'in annesi Güzel Eker ve Şehit Cumhur Yılmaz'ın annesi Aysel Yılmaz'ı evinde ziyaret edip gönüllerini alan Kaymakam Şahin, daha sonra İlçeye Bağlı Savrandere'de yaşayan asırlık çınarlar Fatma Gümen ve Ayşe Karabulut kardeşleri yataklarında ziyaret etti.



Annelerin gönlünü alıp İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in selamlarını ileten Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, annelere çeşitli hediyeler sundu.



Kaymakam Şahin ayrıca, 22 Mart günü hizmete başlayan Efeler Vefa Sosyal Destek Grubu olarak sadece Efeler'de yaklaşık 16 bin kişiye hizmet ulaştırdıklarını belirterek bu süreçte fedakarca çalışan tüm ekibe teşekkür etti. - AYDIN