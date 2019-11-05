Kaymakam Şenay'dan jandarmaya ziyaret

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Mahmutbeyli Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Ziyarette Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Cemil Gönüllü, Şenay'a bölgenin asayiş durumu, sorun ve isteklerini içeren brifing verdi.

Daha sonra Jandarma Komutanlığının çamaşırhane, mutfak ve idari bölümünde incelemelerde bulunan Şenay, Mehmetçik ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

Şenay, hayırsever iş adamları tarafından alınan televizyonu da birliğe hediye etti.

Ziyarette İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse ve İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yöntem de bulundu.