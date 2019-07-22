Kaymakam Şenay'dan mahalle ziyaretleri

Kavak
Kaymakamı İbrahim Engin
Şenay, Aşağıçirişli ve Yukarıçirişli mahallelerini ziyaret etti.
Şenay, mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti, sorunları dinledi.
Aşağıçirişli mahallesi tarihi çeşme, mahalle içinden geçen dere korkulukları ile her iki mahallede atıl halde duran okullar ile yine Aşağıçirişli ve Yukarıçirişli mahalleleri tarafından ortaklaşa kullanılan mezarlıkta incelemelerde bulun Şenay, her iki mahalledeki okulların "Okullar Hayat Olsun Projesi" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Kaymakam Şenay, "Sizleri devletimiz adına ziyaret etmek ve sorunlarınızı dinlemek üzere geldim. Herhangi bir hizmet talep ve sorununuz olduğu zaman istediğiniz zaman bizi arayabilirsiniz. Biz sizleri için sizlerin olduğu yerde varız. Devletimizin kapıları siz vatandaşlarımıza sonuna kadar açık. Hiçbir zaman çekinmeyin. Yine telefonum günün 24 saatinde sizlere açık. Beni her zaman arayabilirsiniz." dedi.
Ziyarette Kaymakam Şenay'a, İlçe Jandarma
Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse
de eşlik etti.