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Kaymakam Şenay'dan mahalle ziyaretleri

50 dakika önce

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Aşağıçirişli ve Yukarıçirişli mahallelerini ziyaret etti.

Kaymakam Şenay'dan mahalle ziyaretleri, System.String[]
Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Aşağıçirişli ve Yukarıçirişli mahallelerini ziyaret etti.
Şenay, mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti, sorunları dinledi.
Aşağıçirişli mahallesi tarihi çeşme, mahalle içinden geçen dere korkulukları ile her iki mahallede atıl halde duran okullar ile yine Aşağıçirişli ve Yukarıçirişli mahalleleri tarafından ortaklaşa kullanılan mezarlıkta incelemelerde bulun Şenay, her iki mahalledeki okulların "Okullar Hayat Olsun Projesi" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Kaymakam Şenay, "Sizleri devletimiz adına ziyaret etmek ve sorunlarınızı dinlemek üzere geldim. Herhangi bir hizmet talep ve sorununuz olduğu zaman istediğiniz zaman bizi arayabilirsiniz. Biz sizleri için sizlerin olduğu yerde varız. Devletimizin kapıları siz vatandaşlarımıza sonuna kadar açık. Hiçbir zaman çekinmeyin. Yine telefonum günün 24 saatinde sizlere açık. Beni her zaman arayabilirsiniz." dedi.
Ziyarette Kaymakam Şenay'a, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse de eşlik etti.
İbrahim Engin, Kavak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:23 Kaynak: AA
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