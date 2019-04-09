Kaymakam Sırmalı'ya "Polis Haftası" Ziyareti

08-14 Nisan tarihleri arasında kutlanan Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü nedeniyle Balıkesir'i Edremit İlçe Emniyet Müdürü Zafer Sönmez ve çalışma arkadaşları Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı'yı makamında ziyaret etti.

08-14 Nisan tarihleri arasında kutlanan Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü nedeniyle Balıkesir'i Edremit İlçe Emniyet Müdürü Zafer Sönmez ve çalışma arkadaşları Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı'yı makamında ziyaret etti.



Polis Haftası etkinlikleri ile ilgili bilgilerin paylaşıldığı ziyarette açıklama yapan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin en önemli teminatı olan Emniyet Teşkilatımız, bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin temel kurumlarından biridir.



174 yıllık köklü bir geçmişe ve geleneğe sahip Emniyet Teşkilatımız, emniyet ve asayişin sağlanması, kamu düzeninin temini, insan hak ve özgürlüklerinin korunması ile ilgili görev ve sorumluluklarını, toplumun desteğini de almak suretiyle çağdaş bir anlayışla yerine getirmektedir.



Adalet, eşitlik, sabır ve hoşgörü çerçevesinde görevlerini yerine getirme gayretinde olan polislerimiz, sadece suçluyu yakalamakla değil, suçun önlenmesi noktasında da gece gündüz demeden fedakarca çalışmaktadırlar.



Bu duygu ve düşüncelerle; Polis Teşkilatımızın 174. kuruluş yıl dönümünü ve 10 Nisan Polis Günü'nü kutluyor, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Görevi başında bulunan tüm polislerimize ve ailelerine de sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum, Polis Haftası etkinliklerine bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum" dedi. - BALIKESİR

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