Kaymakam Taşkıran mantar üretim tesisini inceledi

Taşkent Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, istiridye mantarı üretim tesisini ziyaret etti.



Taşkıran, Taşkent Kaymakamlığı öncülüğünde yürütülen KOP Entegre Mantar Üretim Tesisi Projesi çalışmalarını yerinde inclemek üzere gittiği ilçeye bağlı Avşar Mahallesi'ndeki mantar üretim tesisini gezdi.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Taşkıran, burada yaptığı açıklamada, üretimin yaygınlaşmasına yönelik yapılan bu tür çalışmaların memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Tesisin çiftçilere örnek olması gerektiğini ifade eden Taşkıran, girişimcilere başarı diledi.