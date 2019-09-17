Son Dakika Haberleri: Kaymakam Taşkıran mantar üretim tesisini inceledi
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Kaymakam Taşkıran mantar üretim tesisini inceledi

18 dakika önce

Taşkent Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, istiridye mantarı üretim tesisini ziyaret etti.

Kaymakam Taşkıran mantar üretim tesisini inceledi, System.String[]

Taşkent Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, istiridye mantarı üretim tesisini ziyaret etti.


Taşkıran, Taşkent Kaymakamlığı öncülüğünde yürütülen KOP Entegre Mantar Üretim Tesisi Projesi çalışmalarını yerinde inclemek üzere gittiği ilçeye bağlı Avşar Mahallesi'ndeki mantar üretim tesisini gezdi.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Taşkıran, burada yaptığı açıklamada, üretimin yaygınlaşmasına yönelik yapılan bu tür çalışmaların memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Tesisin çiftçilere örnek olması gerektiğini ifade eden Taşkıran, girişimcilere başarı diledi.

Mehmet Furkan, Taşkıran, Taşkent, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:28 Kaynak: AA
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