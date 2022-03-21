Kaymakam Tortop'dan Şehit aileleri ve Gazilere vefa yemeği - Son Dakika
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Kaymakam Tortop'dan Şehit aileleri ve Gazilere vefa yemeği

21.03.2022 18:23
Kaymakam Tortop'dan Şehit aileleri ve Gazilere vefa yemeği

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehit aileleri, gazi ve aileleriyle yemekte bir araya geldi.

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehit aileleri, gazi ve aileleriyle yemekte bir araya geldi.

Sandıklı Hüdai Kaplıcalarında bulunan Şifa Kafede Kaymakam Eflatun Can Tortop ve eşi Reyhan Tortop, masaları tek tek gezerek şehit yakınları ve gazilerle bir süre sohbet etti.

Tortop, "Çanakkale Zaferi ile birlikte, Şehitler Günü olarak da kutladıkları bu anlamlı zafer gününde bizlere bu büyük zaferin gururunu armağan eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere; bu mücadeleye iştirak eden Türk ordusunun kahraman mensuplarına, onu her şeyiyle destekleyen aziz Türk ulusunu ve vatanları uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitleri rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Gazilere de fedakarlıklarından dolayı şükranlarımı sunuyorum." dedi.???????

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Eflatun Can Tortop, Çanakkale, Şehit, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaymakam Tortop'dan Şehit aileleri ve Gazilere vefa yemeği - Son Dakika


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