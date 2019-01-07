Kaymakam Tortop'dan Şehit Ailesine Ziyaret

Sandıklı
Kaymakamı Eflatun Can Tortop
, şehit Uzman Çavuş İbrahim Çetin
'in ailesini evinde ziyaret etti.
Kaymakam Eflatun Can Tortop, geçen yıl Mart ayında Batman
'da teröristler ile girilen çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş İbrahim Çetin'in ailesine ziyaret etti.
Ziyarete Kaymakam Eflatun Can Tortop'un eşi Reyhan Tortop ve Kaymakamlık
Yazı İşleri Müdürü Şükrü Ülgüner de katıldı.
Kaymakam Tortop, Şehit Uzman Çavuş İbrahim Çetin'in babası Salih, annesi Cennet ve eşi Zeliha Çetin ile sohbet ederek, her zaman onların yanında olduklarını söyledi.
Kaymakam Eflatun Can Tortop ve eşi Reyhan Tortop, şehidin ikiz kızları yağmur ve Nehir'e çeşitli hediyeler verdi.
Şehit ailesi de ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.