Kaymakam Tunç, içme suyu arıtma tesisinde incelemelerde bulundu

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Mehmet Tunç, içme suyu arıtma tesisindeki çalışmaları inceledi.

İlçenin içme suyu arıtma tesisinde incelemelerde bulunan Tunç, idare, ısı merkezi, klorlama ve havalandırma, kimya laboratuvarı birimleri ile keson su kuyuları bölümlerini gezerek, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Tunç, incelemeleri sırasında tesiste bulunan eksikliklerin ivedilikle giderilmesi ve vatandaşların su kesintisi yaşamaması için daha sıkı önlemler alınması noktasında talimat verdi.

Keson su kuyularını da inceleyen Tunç, yaz aylarında su seviyesinin azaldığı Dicle Nehrinde olumsuzluklara karşı daha önce yapılan setlerin güçlendirilmesi konusunda da talimat verdi.

Tunç, yaptığı açıklamada, iklim değişikliği başta olmak üzere diğer tüm olumsuzluklara karşı suyun korunması, verimli ve tasarruflu bir şekilde kullanılmasının çok önemli olduğunu dile getirdi.

Bu noktada herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade eden Tunç, "Suyun korunması ve tasarruflu kullanılması, dolayısıyla doğanın nimetlerinin gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde ulaştırılması konusunda hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Bizde bu sorumluluk bilinciyle Cizre Belediyesi olarak su kaynaklarımızı korumayı sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz. Cizreli hemşehrilerimizin 7/24 su ihtiyaçlarını karşılamak en önem verdiğimiz konuların başında gelmektedir." dedi.