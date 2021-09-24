Kaymakam Tunç, öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Konak Mahallesi Bozalan TOKİ'deki Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesini ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ve Okul Müdürü Ömer Zeren eşliğinde okulu inceleyen Kaymakam Tunç, daha sonra konferans salonunda öğrencilerle bir araya geldi.

Tunç, öğrencilere kontrollü sosyal hayat döneminde koronavirüsle daha iyi mücadele edilebilmesi için hijyen konusuna dikkat etmelerini isteyen Tunç, derslerinde başarılar diledi.

Öğretmenler odasında okul yöneticileri ve öğretmenler ile bir araya gelen Tunç, şöyle konuştu:

"Öğrenciler için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde proje üretmeye çalışıyoruz. Siz kıymetli öğretmenlerimizden ricamız, öğrencileri motive edecek her çalışmanın içinde yer almanızdır. Çünkü onlar bizim geleceğimiz. Öğrencilerimiz için Kaymakamlık ve Belediye olarak okul kütüphanelerine kaynak destek yarışmalarında bulunacağız. Öğrencilerimiz önce Allah'a sonra size emanettir."