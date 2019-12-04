Son Dakika Haberleri: Kaymakam Türkman ve Başkan Say öğrencilerle buluştu
Son Dakika Güncel Kaymakam Türkman ve Başkan Say öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Kaymakam Türkman ve Başkan Say öğrencilerle buluştu

7 saat önce

Van'ın Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman ve Belediye Başkanı İsmail Say, Köprüler İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle buluştu.

Kaymakam Türkman ve Başkan Say öğrencilerle buluştu, System.String[]

Van'ın Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman ve Belediye Başkanı İsmail Say, Köprüler İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle buluştu.


Mahallelerdeki sorun ve sıkıntıların yerinde tespiti için zaman zaman gerek muhtarları gerekse de eğitim yuvalarını ziyaret eden Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ve Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman'ın bu defa ki durağı Köprüler İlk ve Ortaokulu oldu. Sabah saatlerinde okula gelen Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ve Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, 170 öğrenci ile 14 öğretmenin görev yaptığı 10 derslikli okulda incelemelerde bulundular. Akabinde sınıfları gezen ikili, burada öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. Öğrencilerin kendilerine yöneltilen sorulara cevap vermeleriyle sohbet havasında geçen ziyarette Başkan Say ve Kaymakam Türkman, daha sonra okul yöneticilerinden okulun fiziki durumu ve ihtiyaçları hakkında bilgiler aldı.


Öğretmenler odasında ilk olarak öğretmenlerin taleplerini dinleyen Başkan Say ve Kaymakam Türkman, önem arz eden sorunların çözümü için gerekli çalışmaları başlatacaklarını vurguladılar. Okulun bazı araç gereçlerinin karşılanması için not alan Başkan Say, bazı ihtiyaçların ise kış mevsimi dolayısıyla bahar aylarında yapılacağını kaydetti.


Edremit Belediye Meclis Üyesi Kerem Baynal ve Köprüler Mahallesi Muhtarı Yusuf Bilgin'in de eşlik ettiği ziyarette, zaman zaman okul çalışanlarıyla da sohbet eden Başkan Say ve Kaymakam Türkman, okul önünde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra ayrıldılar. - VAN

İsmail Say, Edremit, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Özel okulda maaşlarını alamayan öğretmenler derse girmedi
Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ceren Özdemir cinayetine müdahil oldu Meteoroloji'den 19 il için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı Trump'tan sürpriz karar: Basın toplantısını iptal etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 20:21:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Türkman ve Başkan Say öğrencilerle buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]