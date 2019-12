Kaymakam Türkman ve Başkan Say öğrencilerle buluştu

Van'ın Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman ve Belediye Başkanı İsmail Say, Köprüler İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle buluştu.



Mahallelerdeki sorun ve sıkıntıların yerinde tespiti için zaman zaman gerek muhtarları gerekse de eğitim yuvalarını ziyaret eden Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ve Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman'ın bu defa ki durağı Köprüler İlk ve Ortaokulu oldu. Sabah saatlerinde okula gelen Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ve Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, 170 öğrenci ile 14 öğretmenin görev yaptığı 10 derslikli okulda incelemelerde bulundular. Akabinde sınıfları gezen ikili, burada öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. Öğrencilerin kendilerine yöneltilen sorulara cevap vermeleriyle sohbet havasında geçen ziyarette Başkan Say ve Kaymakam Türkman, daha sonra okul yöneticilerinden okulun fiziki durumu ve ihtiyaçları hakkında bilgiler aldı.



Öğretmenler odasında ilk olarak öğretmenlerin taleplerini dinleyen Başkan Say ve Kaymakam Türkman, önem arz eden sorunların çözümü için gerekli çalışmaları başlatacaklarını vurguladılar. Okulun bazı araç gereçlerinin karşılanması için not alan Başkan Say, bazı ihtiyaçların ise kış mevsimi dolayısıyla bahar aylarında yapılacağını kaydetti.



Edremit Belediye Meclis Üyesi Kerem Baynal ve Köprüler Mahallesi Muhtarı Yusuf Bilgin'in de eşlik ettiği ziyarette, zaman zaman okul çalışanlarıyla da sohbet eden Başkan Say ve Kaymakam Türkman, okul önünde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra ayrıldılar. - VAN