Kaymakam Tutal, Köylülerin Sorunlarını Dinledi

Susuz Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, köylerde vatandaşlarla buluştu.

Kars'ın Susuz ilçesi Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, beraberindeki Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Fatma Kafkaslı Çelik ve İlçe Özel İdare Müdürü Elyas Sezgin ile birlikte Küçükçatak köyünü ziyaret etti.

Tutal'ı köyde muhtar Erdoğan Gültekin karşıladı. Tutal, Küçükçatak köyünde vatandaşlarla buluşarak sorunlarını dinledi. Tutal, vatandaşların sorunlarının çözümü için ilgili kurumlara talimat verdi.

Susuz Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, daha sonra kar yağışının ardından köy yolunda sürdürülen yol açma çalışmalarını yerinde inceledi, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Tutal, incelemelerinin ardından Küçükçatak köyünden ayrıldı. - KARS