Kaymakam Ünsal'dan emniyet birimlerine ziyaret - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, ilçede görev yapan emniyet birimlerinin çalışmalarını yerinde incelemek amacıyla kurum ziyaretlerine devam ediyor.

Edremit'te kamu hizmetlerinin daha hızlı, daha verimli ve daha etkin sunulması, vatandaş odaklı hizmet anlayışı ve vatandaş memnuniyetinin artırılması amacıyla ziyaretlerini hız kesmeden sürdüren Kaymakam Ünsal, kurum ziyaretleri kapsamında; Edremit Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği, Edremit Narkotik Suçlar ile Mücadele Grup Amirliği ve Edremit Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kurumların sundukları hizmet ve faaliyetler hakkında yetkililerden bilgiler alan Kaymakam Ünsal, "ilçemizde ikamet eden vatandaşlarımızın eğitim, sağlık, güvenlik, sosyal ve ekonomik alanlarda daha ferah bir şekilde yaşamalarını tesis edebilmek için kurumlarımıza sık sık ziyaretler düzenleyip kurum müdürlerimizle görüş alışverişinde bulunuyoruz. Devlet olarak vatandaşlarımıza hizmetin en iyisini sunulabilmek amacıyla var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BALIKESİR