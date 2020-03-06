Kaymakam ve Başkan'dan mahalle ziyaretleri - Son Dakika
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Kaymakam ve Başkan'dan mahalle ziyaretleri

6 saat önce

Aşkale İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış, vatandaşla buluşma noktasında daire amirlerinin katılımıyla mahalle ve köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakam ve Başkan'dan mahalle ziyaretleri, System.String[]

Aşkale İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış, vatandaşla buluşma noktasında daire amirlerinin katılımıyla mahalle ve köy ziyaretlerini sürdürüyor.


Bugün sabah başlayan gezinin ilk durağı Kandilli Mahallesi oldu. Vatandaşlar tek tek dinleyen Kaymakam Aksu ve Başkan Yaptırmış, vatandaşların sorunlarını dinledi, not aldılar.


İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu toplantılarda ki konuşmasında, "Mahalle ve köylerimizde vatandaşlarımız ile buluşma toplantısında buralarda yaşayan, sakinlerinden hem mahalle hem köy ve hem de kendi sorunlarını dinlemek için, Belediye başkanımız ve kurum yetkilileri ile karşınızdayız. Öğrenmek istedikleriniz ve sorunlarınız varsa bizlere iletmenizi istiyoruz. Her mahalle ve köylerimizde vatandaşlarımızla bir araya gelerek, mahallinde yapılması ön görülen mahalle ve vatandaşla buluşma toplantılarını bugün ilçemiz Kandilli ve Ortabahçe Mahallelerimizde gerçekleştiriyoruz. Sorunlarınızı dinleyeceğiz. İlgili müdürleri sorularınızı cevaplayarak sıkıntıları gidermek için gerekli notlarını alacaklar. Muhtarlarımız ve vatandaş olarak sizlerde takipçisi olacaksınız. Kaymakam olarak bende takipçisi olacağım" dedi.


Toplantıda hususlar konusunda öncelik sırasına göre kurum amirleri ve yetkililer tarafından notlar alındı.


Ziyaretler esnasında Kandilli'ye yapılması planlanan Jandarma Karakol arazisi de yerinde gezildi.


İlçe Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış ise yaptığı açıklamada "Her konuda vatandaşlarımız ile birlikte iç içeyiz. Onların sorun ve sıkıntılarını yerinde dinlemek ve sorunların çözümleri ve süreçlerini yakından takip ediyoruz. Bugüne kadar sık sık gittiğimiz köy ve mahallelerimizde vatandaşlarımızla bir araya gelerek onlarla sohbet edip fikir ve düşüncelerimizi harmanlayarak sorunlarını en kısa zamanda çözüme kavuşturmak için belediye olarak yapılması gerekenleri aciliyetine göre yaptık bundan sonrada elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz " dedi.


Daha sonra Ortabahçe köyü ziyaret edildi vatandaşlarla bir araya gelindi. - ERZURUM

Ahmet Yaptırmış, Mehmet Aksu, Aksu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:02 Kaynak: İHA
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