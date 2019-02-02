Kaymakam Yakınoğlu, Şehit Ailesini Ziyaret Etti
1 saat önce
Uludere Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yakınoğlu, şehit güvenlik korucusu Mehmet Paksoy'un ailesini ziyaret etti.
Uludere
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih
Yakınoğlu, şehit güvenlik korucusu Mehmet Paksoy'un ailesini ziyaret etti.
Uludere ilçesinde geçen yıl PKK
'lı teröristlerce evinin önünde düzenlenen silahlı saldırıda şehit düşen güvenlik korucusu Paksoy'un Yeşilyova Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret eden Yakınoğlu, aile üyeleriyle sohbet etti.
Yakınoğlu, şehit yakınlarıyla sürekli olarak temas içinde olduklarını belirterek, "Devletimiz her zaman şehit ailelerimizin yanında. Sizlerin talep ve istekleri bizim için önemlidir." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:28 Kaynak: AA
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