Kaymakam Yelek kurum amirleri ile bir araya geldi - Son Dakika

Hizan Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, kurum amirleriyle bir araya gelerek yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Yelek, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ülke olarak ciddi bir mücadele içinde olduklarını söyledi.

Tedbiri elden bırakmadan kurallara uygun bir şekilde hareket edilmesi gerektiğine vurgu yapan Yelek, ilçede koronavirüs önlemleri kapsamında önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Toplantının asıl amacının, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen iş ve işlemlerin daha hızlı ve çözüm odaklı bir şekilde yürütülmesinin sağlanması olduğunu dile getiren Yelek, en büyük amaçlarının vatandaşların memnuniyeti olduğunu vurguladı.

Yelek, kurum amirlerine, hizmet, proje, yatırım ve faaliyet süreçlerinin takibinin titizlikle sürdürülmesi talimatı verdi.