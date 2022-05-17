Kaymakam Yenisoy'dan Salda Gölü kıyısında bataklık oluştuğu iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Kaymakam Yenisoy'dan Salda Gölü kıyısında bataklık oluştuğu iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

17.05.2022 10:08
Kaymakam Yenisoy'dan Salda Gölü kıyısında bataklık oluştuğu iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

Burdur'un Yeşilova ilçesi Kaymakamı Erdem Yenisoy, Salda Gölü kıyısında bataklık oluştuğu iddialarına ilişkin, "Su gözeleriyle polenlerin buluşması sonucu sarı bir görüntü oluşuyor.

Burdur'un Yeşilova ilçesi Kaymakamı Erdem Yenisoy, Salda Gölü kıyısında bataklık oluştuğu iddialarına ilişkin, "Su gözeleriyle polenlerin buluşması sonucu sarı bir görüntü oluşuyor. Aynı yer yılın bu döneminde özellikle gündeme getirilerek kamuoyunda yanlış algı oluşturuluyor. Kesinlikle burası bataklık değildir." dedi.

Belediye Halk Plajı mevkisinde incelemelerde bulunan Yenisoy, AA muhabirine, yaklaşık 32 kilometrelik göl kıyısında 300 metrelik dar bir alanda sarı görüntünün oluştuğunu söyledi.

Görüntülerdeki yerin bataklık olmadığını belirten Yenisoy, bölgenin arka tarafının uçsuz bucaksız sarıçam ormanlarıyla kaplı olduğunu, orman ve sazlık alandan çıkan polenin rüzgarla göl kıyısına taşındığını ifade etti.

Uzaktan bakıldığında bataklık gibi görünen alanda yer altından su çıkışlarının olduğunu dile getiren Yenisoy, şunları kaydetti:

"Su gözeleriyle polenlerin buluşması sonucu sarı bir görüntü oluşuyor. Aynı yer yılın bu dönemi de özellikle gündeme getirilerek kamuoyunda yanlış algı oluşturuluyor. Kesinlikle burası bataklık değildir, herkesi görmeye bekliyoruz. Söz konusu bölge Belediye Halk Plajı bölgesinde yer alıyor. Basına yansıdığı gibi burada olumsuz bir durum yok. Kış yağışlı geçtiğinden yeni su gözeleri oluşmaya başladı. Habitat kendini yeniliyor, göl için olumlu bir gelişme."

"Gölü besleyen akarsular üzerinde aktif baraj ve gölet yer almıyor"

Yenisoy, ortaya çıkan yeni su gözeleriyle gölün beslendiğini aktararak şöyle devam etti:

"Kesinlikle gölü besleyen akarsular üzerinde hiçbir şekilde aktif baraj ve gölet yer almıyor. Çevredeki akarsuların tamamı gölü beslemeye devam ediyor. Ayrıca ilçemiz genelinde hiçbir şekilde sondaja izin verilmiyor. Gölde bir çekilme var. 1970'li yıllardan bu yana Burdur Gölü'nde 19,5 metrelik bir su çekilmesi varken Salda Gölü'nde 4 metrelik bir çekilme var. Bunun sebebi de tamamen küresel kuraklıktan kaynaklanmaktadır. Kuraklıktan dolayı geçen yıl gölde 30 santimetrelik bir çekilme oldu ancak ocak ayından bu yana Bakanlığımızın yayımladığı Salda Gölü rasat verilerine göre, göl seviyesinde yaklaşık 5 santimetrelik bir artış yaşandı."

Yenisoy, 10-15 yıl aradan sonra kışın ilçeye kar yağdığını, bu dönemde de yağmurun etkili olduğunu anlatarak, yağışlardan dolayı göl kıyısında oluşan su gözelerinin habitatın kendini yenilediğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Doğa koruma politikaları kapsamında Salda Gölü'nün güzelliğinin gelecek nesillere aktarılması konusunda gerekli her türlü önlemin hassasiyetle alındığına dikkati çeken Yenisoy, "Bu konuda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Salda Gölü şu anda hiç olmadığından daha korunaklı ve daha güzel görünüme sahip. Her geçen gün önlemlerimizi had safhada artırıyoruz." dedi.

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Yeşilova, Burdur, Salda, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaymakam Yenisoy'dan Salda Gölü kıyısında bataklık oluştuğu iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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