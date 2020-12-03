Yeşilyurt Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt ile Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında yapılan denetime katıldı.
Yeşilyurt ile Yılmaz, İlçe Emniyet Amiri Erdem Arslan ile Atatürk Bulvarı'nda iş yerlerini dolaşıp Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetledi.
Denetimde esnafa ve vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması yönünde uyarılarda bulunuldu, HES kodu sorgulaması yapıldı.
Yeşilyurt, ilçe genelinde yoğun bir denetim gerçekleştirildiğini, denetimlerin kararlılıkla devam ettiğini belirterek, denetimlerde özellikle vatandaşların yoğun olduğu pazar yeri, market ve toplu taşıma yapılan bölgelere ağırlık verildiği söyledi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kaymakam Yeşilyurt ile Başkan Yılmaz, Kovid-19 denetimi yaptı - Son Dakika