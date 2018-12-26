Kaymakam Yeşilyurt Özel Öğrencilerle Buluştu
1 saat önce
Derinkuyu Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt, 24 Kasım İlkokulu'nda özel eğitim sınıfında öğrenim gören öğrencilerle bir araya geldi.
Derinkuyu
Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt
, 24 Kasım İlkokulu'nda özel eğitim sınıfında öğrenim gören öğrencilerle bir araya geldi.
Öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Yeşilyurt, sorumlu öğretmenlerden sınıfla ilgili bilgi aldı.
Yeşilyurt, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, özel eğitim sınıflarının çeşitli engellerden dolayı günlük yaşamını idame ettirmekte zorlanan öğrencilerin gelişimi açısından önemli olduğunu vurguladı.
Yeşilyurt, "Ağır engelli seviyesindeki öğrencilerin eğitim yönünden uyum problemini aşmış ve ihtiyaçlarını eğitim sayesinde karşılayabiliyor olması mutluluk verici. Öğrencilerimiz böylelikle, ev ortamından başka bir ortama geçtiğinde kolaylıkla uyum sağlıyor. Öğrencilerin sosyal hayatta sıkıntılarının olmadıklarını öğrendik, öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum." dedi.
Yeşilyurt, ilçedeki farklı okullarda özel eğitim sınıflarından faydalanan 13 öğrenci bulunduğu, her biriyle de yakından ilgilenildiğini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:19 Kaynak: AA
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