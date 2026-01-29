Kaymakam Yıldız, Kar Temizleme Çalışmalarını Denetledi

Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, köy yollarında yapılan kar temizleme çalışmalarını denetledi.

İlçeye bağlı Tatar ve Kale köyleri grup yolunda kar küreme çalışmalarını yerinde inceleyen Yıldız, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kış şartlarının ağır geçtiğini belirten Yıldız, bölgenin en yüksek rakımının bu bölgede olduğunu, bu nedenle kar yağışının da çetin şartlarda geçtiğini söyledi.

Bölgede kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi aştığına dikkati çeken Yıldız, çalışmalara katılan tüm ekiplere teşekkür etti.