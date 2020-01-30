Kaymakam Yıldız Muhtarlar Federasyonunu ziyaret etti - Son Dakika

Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Muğla İli Muhtarlar Federasyonu Başkanı Hayrettin Akay ve federasyon yöneticilerini ziyaret etti.



Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız tarafından Muğla İli Muhtarlar Federasyonu'na gerçekleştirilen iade ziyaretinde İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz ve İlçe Jandarma Komutanı Gürcan Özdilek de hazır bulundu. Muhtarların mahalle sakini vatandaşlar ile kamu kurumları arasındaki işbirliğinin gelişmesine ve en üst seviyelere taşınmasında son derece önemli bir görevi olduğunu söyleyen Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, özverili bir şekilde görev yaptıkları için teşekkür etti. - MUĞLA