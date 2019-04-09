Son Dakika Haberleri: Kaymakam Yüksel'in Ziyaretleri

Kaymakam Yüksel'in Ziyaretleri

1 saat önce

Evciler İlçe Kaymakamı Abdullah Yüksel, 31 Mart 2019 günü yapılan mahalli idareler seçimlerinde Evciler Belediye başkanlığını kazanan Ali dede Savaş'ı makamında ziyaret etti.

Kaymakam Yüksel'in Ziyaretleri, System.String[]
Evciler İlçe Kaymakamı Abdullah Yüksel, 31 Mart 2019 günü yapılan mahalli idareler seçimlerinde Evciler Belediye başkanlığını kazanan Ali dede Savaş'ı makamında ziyaret etti.


Evciler'e ve memlekete hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eden Kaymakam Yüksel, resmi kurumların her zaman birlik ve beraberlik içerisinde hizmet edeceğini söyledi.


Ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getiren Evciler Belediye Başkanı Ali Dede Savaş ise, tek amaçlarının ilçeye hizmet etmek olduğunu, bütün kurumlarla iletişim içerisinde, en doğru kararlarla çalışacaklarını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:06 Kaynak: AA

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