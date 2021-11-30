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Kaymakamdan dikkat çeken paylaşım: TBMM acilen idamı getirmeli - Son Dakika

Kaymakamdan dikkat çeken paylaşım: TBMM acilen idamı getirmeli

30.11.2021 15:52
Kaymakamdan dikkat çeken paylaşım: TBMM acilen idamı getirmeli

Şanlıurfa'nın Birecik Kaymakamı Kadir Duman, Müslüme Yağal'ın ölümüne ve Ankara'da N.Y. adlı kız çocuğuna içki içirilip, cinsel istismarda bulunulmasına idam talebiyle tepki gösterdi.

Birecik Kaymakamı Kadir Duman, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından, Müslüme Yağal'ın da ölümünü hatırlatarak, Ankara'da N.Y. adlı kız çocuğuna içki içirilerek, cinsel istismarda bulunulmasına tepki gösterdi.

"TBMM ACİLEN İDAMI GETİRMELİ"

İdam çağrısında bulunan Kaymakam Duman, "Bu insanlıktan nasibini almamış mahlukları idam etmedikçe toplumsal huzurdan, adaletten bahsetmeyelim. Müslime'nin çığlığı hala kulaklarımızı sağır ederken acilen TBMM teröriste, tecavüzcüye idamı getirmeli" mesajını paylaştı.

İşte kaymakamın o paylaşımı;

Müslüme paylaşımı yapan Birecik Kaymakamı'ndan 'idam' çağrısı
Kaymakamdan dikkat çeken paylaşım: TBMM acilen idamı getirmeli

Müslüme, Ankara, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kaymakamdan dikkat çeken paylaşım: TBMM acilen idamı getirmeli - Son Dakika


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