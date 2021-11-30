Kaymakamdan dikkat çeken paylaşım: TBMM acilen idamı getirmeli - Son Dakika

Birecik Kaymakamı Kadir Duman, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından, Müslüme Yağal'ın da ölümünü hatırlatarak, Ankara'da N.Y. adlı kız çocuğuna içki içirilerek, cinsel istismarda bulunulmasına tepki gösterdi.
İdam çağrısında bulunan Kaymakam Duman, "Bu insanlıktan nasibini almamış mahlukları idam etmedikçe toplumsal huzurdan, adaletten bahsetmeyelim. Müslime'nin çığlığı hala kulaklarımızı sağır ederken acilen TBMM teröriste, tecavüzcüye idamı getirmeli" mesajını paylaştı.
İşte kaymakamın o paylaşımı;
Kaynak: DHA
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