Kaymakamlıktan vatandaşlara özel Whatsapp hattı kuruldu - Son Dakika

Kaymakamlıktan vatandaşlara özel Whatsapp hattı kuruldu

Pamukkale Kaymakamlığı, ilçede ikamet eden vatandaşların kaymakamlığa ulaşmalarının kolaylaştırılmasını sağlamak ve sorunlarının daha hızlı çözülmesi amacı ile whatsapp mesaj hattı kuruldu.

Kaymakamlıktan vatandaşlara özel Whatsapp hattı kuruldu, System.String[]

Pamukkale Kaymakamlığı, ilçede ikamet eden vatandaşların kaymakamlığa ulaşmalarının kolaylaştırılmasını sağlamak ve sorunlarının daha hızlı çözülmesi amacı ile whatsapp mesaj hattı kuruldu. Kaymakam Hayrettin Balcıoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Vatandaş Odaklı Hizmet Anlayışı' konusundaki hassasiyetini hepimiz biliyoruz. Whatsapp mesaj uygulaması ile vatandaşlarımızın kaymakamlığımıza iletişimlerini daha da kolaylaştırmak istiyoruz" dedi.

Pamukkale Kaymakamlığı, ilçede ikamet eden vatandaşların kaymakamlığa erişimlerinin kolaylaştırılmasını sağlamak, yapılan başvurulara ilişkin iş ve işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde sonuçlandırılmasını temin etmek, sunulan hizmetlerde vatandaş memnuniyetini arttırmak amacıyla whatsapp mesaj hattı kuruldu. Whatsapp mesaj hattı ile vatandaşlarla iletişimi daha da kolaylaştırmak istediklerini söyleyen Kaymakam Hayrettin Balcıoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın "Vatandaş Odaklı Hizmet Anlayışı" konusundaki hassasiyetini hepimiz biliyoruz. İçişleri Bakanlığımız ve diğer Bakanlıklarımız da vatandaşlarımızın herhangi bir kamu kuruluşuna adımını attığında taleplerinin çözülmesinin yanında kamuya ulaşamayan vatandaşımızın kalmaması amacıyla teknolojik gelişmeleri de göz önünde bulundurarak birçok hizmetler sunuyor" dedi.

"Vatandaşlarımızın kaymakamlığımıza iletişimlerini daha da kolaylaştırmak istiyoruz"

Kaymakam Balcıoğlu, "Bunun en güzel örneği Bakanlığımızın başlatmış olduğu AÇIK KAPI hizmetidir. Pamukkale ilçemiz yoğun bir nüfusa ve yüzölçümüne sahip bir ilçedir. Denizli'mizde gerek kamu kurumlarımızın gerekse de yerel yönetimlerimizin vatandaşlarımıza iyi hizmetler sunduğuna inanıyorum. Whatsapp mesaj uygulaması ile vatandaşlarımızın kaymakamlığımıza iletişimlerini daha da kolaylaştırmak istiyoruz. İlçemizde bulunan vatandaşlarımız, her türlü talep ve önerilerini kaymakamlığımızın 0552 534 59 29 numaralı Whatsapp hattına 7 gün 24 saat mesaj yazabilirler. Bu mesajlarını en kısa süre içerisinde değerlendirerek kaymakamlığımıza ve kurumlarımıza verilen yetki çerçevesinde sorunlarını gidermeye çalışacağız" diye konuştu. - DENİZLİ

Hayrettin Balcıoğlu, Pamukkale, Whatsapp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 08:06

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaymakamlıktan vatandaşlara özel Whatsapp hattı kuruldu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan panikledi: Türk savaş gemilerinde bir hareketlenme var Umut Evirgen ile fotoğraf paylaşarak aşkını ilan eden Melisa Şenolsun, paylaşımını yayından kaldırdı Omar Elabdellaoui, Galatasaray'a transfer olduğunu duyurdu: Reddedemeyeceğim bir teklif aldım Muharrem İnce'den yeni açıklama: Ben bir parti kurmuyorum, yola çıkıyorum Eski nişanlı, ev basıp kurşun yağdırdı! Ağabey ise olay yerine giderken 2 kişiyi öldürdü Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş ile 3 yıllığına anlaştı TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü Anonsu duyan polis koşarak geldi, denize açılıp gençleri kurtardı Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş Ocak ayına kadar sahalardan uzak kalması beklenen Muslera, kaptanlığı Arda Turan'a devredecek Bomba iddia: Tülin Şahin'in Pedro de Noronha ile resmi nikahı yok Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı 'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı         
10:45
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz         
10:33
Elçin Sangu'nun başrolde olduğu İyi Günde Kötü Günde dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı Elçin Sangu'nun başrolde olduğu İyi Günde Kötü Günde dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı         
09:57
Tacize müdahale edip kavgaya karışan çalışanını işten çıkaran Getir, tepkiler üzerine açıklama yaptı Tacize müdahale edip kavgaya karışan çalışanını işten çıkaran Getir, tepkiler üzerine açıklama yaptı         
09:54
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı         
09:51
Koca'nın Koca'nın "Özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?" tweetine sağlık çalışanlarından cevap var         
09:32
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı         
09:25
Younes Belhanda'nın yerini doldurmak isteyen Galatasaray, Kayserisporlu Mensah'a teklif yaptı Younes Belhanda'nın yerini doldurmak isteyen Galatasaray, Kayserisporlu Mensah'a teklif yaptı         
09:07
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı         
08:51
MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna giren 5. yarışmacısı da açıklandı MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna giren 5. yarışmacısı da açıklandı         
07:22
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı         
04:57
Beyrut Limanı'ndaki patlamaya ilişkin gözaltına alınanların sayısı 19'a yükseldi Beyrut Limanı'ndaki patlamaya ilişkin gözaltına alınanların sayısı 19'a yükseldi         
23:29
Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı yöneticiye attığı derbi mesajı ortalığı karıştıracak Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı yöneticiye attığı derbi mesajı ortalığı karıştıracak         
23:02
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi         
22:50
Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı! Baba ile 7 çocuğu yaralandı, anneleri hayatını kaybetti Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı! Baba ile 7 çocuğu yaralandı, anneleri hayatını kaybetti         
21:18
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı         
21:02
Duyarsız vatandaşların araçtan attığı sigara izmariti, 10 ton odunu küle çevirdi Duyarsız vatandaşların araçtan attığı sigara izmariti, 10 ton odunu küle çevirdi         
20:07
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor         
19:05
Galatasaray, Ali Yavuz Kol'un sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı Galatasaray, Ali Yavuz Kol'un sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı         
18:35
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı         
17:56
Smyrna Antik Kenti kazılarında mitolojik varlık Satyros'un kabartması bulundu Smyrna Antik Kenti kazılarında mitolojik varlık Satyros'un kabartması bulundu         
17:53
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı         
17:28
Hadise, Kaan Yıldırım'ın köpeği için Instagram hesabı açtı Hadise, Kaan Yıldırım'ın köpeği için Instagram hesabı açtı         
16:41
Sözleşmesi biten Robinho, Medipol Başakşehir'den ayrıldı Sözleşmesi biten Robinho, Medipol Başakşehir'den ayrıldı         
16:12
Bir yıldır aranan zanlıyı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ele verdi Bir yıldır aranan zanlıyı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ele verdi         
15:32
Murat Boz, hayatını kaybeden kuzenini son yolculuğuna uğurladı Murat Boz, hayatını kaybeden kuzenini son yolculuğuna uğurladı         
15:26
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı         
15:03
Yeşim Salkım, kendisine küfür ettikten sonra af dileyen Murat Övüç'ü affetmedi Yeşim Salkım, kendisine küfür ettikten sonra af dileyen Murat Övüç'ü affetmedi         
14:55
Sondajla açılan kuyudan su yerine gaz çıktı! Kuyu alev aldı Sondajla açılan kuyudan su yerine gaz çıktı! Kuyu alev aldı         
14:23
İstismar ettiği genç kızı kent merkezine bırakıp gülerek uzaklaşan sanık serbest kaldı İstismar ettiği genç kızı kent merkezine bırakıp gülerek uzaklaşan sanık serbest kaldı         
14:12
"Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız" gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar         
11:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2020 14:32:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaymakamlıktan vatandaşlara özel Whatsapp hattı kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei