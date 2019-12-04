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KAYMEK'ten Dünya Engelliler Günü etkinliği

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "Engellilerin Hakları" konulu program düzenledi.

KAYMEK'ten Dünya Engelliler Günü etkinliği, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "Engellilerin Hakları" konulu program düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Hunat Hatun Medresesi'nde düzenlenen programda konuşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, programı farkındalık için düzenlediklerini belirtti.

Öztürk, ayrıca engelleri beraber aşmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

Anadolu Sosyal Sorumluluk Derneği Başkanı Kadir Can Gökalp da kendisinin sonradan engelli olduğunu vurgulayarak, engelli olduktan sonra birçok şeyi daha iyi anladığı ifade etti.

Gökalp, engellilerin kanuni hakları hakkında da bilgiler verdi.

Dünya Engelliler Günü, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:08 Kaynak: AA
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