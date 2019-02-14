Kaynar Suyun İçine Düşen Çocuk Öldü
1 saat önce
Siirt'in Pervari ilçesinde annesinin bulaşık yıkamak için kaynattığı sıcak su leğenine düşen 2 yaşındaki Üveys İlbilgi hayatını kaybetti.
Siirt
'in Pervari
ilçesinde annesinin bulaşık yıkamak için kaynattığı sıcak su leğenine düşen 2 yaşındaki Üveys
İlbilgi hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre olay, Pervari ilçesine bağlı Köprüçay köyünde akşam geç saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, bulaşık yıkamak için odun sobası üzerinde ısıttığı sıcak suyu mutfakta leğene bıraktı. Bu sırada 2 yaşındaki Üveys İlbilgi dengesini kaybedip su dolu leğenin içine düştü. Bebeğinin bağrışmaları üzerine mutfağa koşan anne bebeğinin çırpındığını gördü. Aile yakınları ve köylüler tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından talihsiz bebeği Siirt Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı. 2 yaşındaki Üveys, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay ile ilgili savcılık soruşturma başlattı.
(Selami Deniz/İHA)
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:11 Kaynak: İHA
350 Metre Yükseklikte Halay Çeken Gençlere, Sosyal Medyada Tepki Yağdı
Üzerine Kaynar Yemek Dökülen 2 Yaşındaki Çocuk, Hayatını Kaybetti
Ormana Kaçırılan Kadın, Eski Eşi Tarafından Öldürüldü
Genç Aşık İntihara Kalkıştı, Vatandaşların Derdi ise Video Çekmek Oldu