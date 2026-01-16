Kaynarca\'da Ev Yangını Kontrol Altına Alındı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bir evde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Konak Mahallesi'nde yabancı uyruklu ailenin kaldığı evin alt katında yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evin alt katında maddi hasar meydana geldi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.