Kaynarca'da, Osmanlı'dan kalma mancarlı pide geleneği sürdürülüyor

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, Osmanlı döneminden kalan mancarlı pide geleneği sürdürülüyor.

Küçükkaynarca Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, mancar otu diye tabir edilen pazı veya ıspanak gibi yeşillikler kullanılan Osmanlı döneminden kalan bu pideyi üretiyor.

Mancarlı pide yapan 65 yaşındaki Nejla Çakmak, pideyi yapmayı büyüklerinden öğrendiklerini belirterek, "Ispanak, soğan koyuyoruz ve mancarlı pidemizi yapıyoruz. Yaptığımız mancarlı pideleri sabah kahvaltısında ve öğle yemeğinde tüketiyoruz." dedi.

Hatice Kara da mancarlı pide geleneğinin yüzyıllardır sürdüğünü ifade ederek, "Ekmek yaparken her hafta mancarlı pideyi yapıyoruz. Gelen misafirlerimize de muhakkak mancarlı pidemizden ikram ediyoruz. Bu atalarımızdan bizlere kalan bir miras, bir kültür değerimiz. Bu mirası biz de çocuklarımıza bırakacağız. Bu lezzeti kaybetmeden yaşatmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Mancarlı pideyi akademik olarak araştıran Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Tülin Çoruhlu da mancarlı pidelerin tarifleri alınarak literatüre geçirip, bu şekilde varlığını ispatlanması gerektiğini söyledi.

Bu pidenin eski bir gelenek olduğu için üzerinde durulması gerektiğini ifade eden Çoruhlu, "Daha evvel bu konuya ilgi gösterilmemiş. Kaynarca mutfağında mancarlı pide diye bir çalışma yapılabilir. Bu çalışmada da tatbiki hamuru nasıl yoğuruluyor, içine neler koyuluyor, içine koyulan malzemelerin beslenme değerleri ney? bunlarla ilgili olarak bir şeyler yazılabilir. En azından yazılı literatüre geçirilebilir ve bilmeyen yörelerde oradan öğrenebilir. Bu mancarlı pide Türk mutfağı listesine kazandırılabilir." diye konuştu.

Köy muhtarı Yılmaz Turan da "Bu bizim geleneğimiz, göreneğimiz olduğu için yıllardır var olar bir şey, bu miras bize atalarımızdan, dedelerimizden kalma. Biz bu geleneğimizi sürdürüyoruz. Mancarlı oluyor, peynirli oluyor, patatesli oluyor ama özellikle biz genelde mancarlı yapıyoruz. Atalarımızdan kalan kültürümüzü sürdürmeye çalışıyoruz. Bu kültürü bizden sonra gelen nesillerde devam ettirecek." dedi.