Kaynarca\'da Yangın: İki Çocuk Kurtarıldı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde çıkan yangında evde hasar oluştu.
Konak Mahallesi'nde yabancı uyruklu ailenin yaşadığı evde yangın çıktı.
Çevredikilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bu sırada çevredekiler iki çocuğu evden çıkardı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.
