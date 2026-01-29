Kaynaşlı\'da Strafor Fabrikasında Yangın

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde strafor fabrikasında çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
Üçköprü köyü mevkisi D-100 kara yolu kenarındaki bir strafor fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
