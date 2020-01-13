Kayseri 1.Amatör Küme B Grubu - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayseri 1.Amatör Küme B Grubu - Son Dakika Spor

Kayseri 1.Amatör Küme B Grubu

6 saat önce

Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme B Grubunda orta sıralarda yer alan Akkışla Gençlikspor ile Sanayi Esnafspor karşı karşıya geldi.

Kayseri 1.Amatör Küme B Grubu, System.String[]

Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme B Grubunda orta sıralarda yer alan Akkışla Gençlikspor ile Sanayi Esnafspor karşı karşıya geldi. 1-0 geriden gelen Akkışla Gençlikspor, rakibi Sanayi Esnafspor'u 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.


Stat: Erkilet Stadı


Hakemler: Hüseyin Keğin xx, Ahmet İnci xx, Mustafa Soner Yüce xx


Akkışla Gençlikspor: Ömer Poyraz xx, Mehmet Bekar xx, Onur Kişi xx, (Dk.56 Eren Ertekin x), Mehmet Çatalkaya xx, (Dk.80 Vedat Mortaş x), Halil İbrahim Avcı xxx, Önder Şen xxx, Tuğrul Kelek xx, Yaşar Başkurt xx, (Dk.50 Hakan Daşdemir x), Onur Avcı xx, Hüseyin Öz xxx, Emre Ağırbaş xx


Sanayi Esnafspor: Selahattin Uçar xx, Erdal Demir xx, Burak Kefkir xx, Ömer Karlı xx, Metin Tanrısever xx, Furkan Karakaya xx, Hüseyin Çakır xx, Furkan Karaağaç xx,(Dk.65 Eyüp Nayman x), Gökhan Yeşilbaş xx, Mustafa Çetin xx (Dk.66 Mehmet Göksel x), Ahmet Tidim xx, (Dk.77 Fatih Çetin x)


Goller: Onur Avcı (Dk.65), Hüseyin Öz (Dk.85) (Akkışla Gençlikspor), Ahmet Tidim (Dk.45+2) (Sanayi Esnafspor) - KAYSERİ

Ahmet İnci, Akkışla, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 08:41 Kaynak: İHA
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