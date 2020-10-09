Kayseri'de boşanma davası öncesi avukat Mahmut Seydi Arık'ı darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar R.T, A.E. ve H.Ş, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Avukat Mahmut Seydi Arık, dün, müvekkili S.T. ile boşanma davasına katılmak için gittiği Kayseri Adliyesi 4. Aile Mahkemesi önünde, müvekkilinin eşi E.T'nin yakınları tarafından saldırıya uğramış, polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada avukatın burnu kırılmıştı.
Avukat Arık'ın, kendisine saldıran zanlılardan şikayetçi olması üzerine 3 kişi gözaltına alınmıştı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kayseri Adliyesi'nde avukatı darbeden 3 kişi tutuklandı - Son Dakika