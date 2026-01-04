Kayseri Belediyesi'nden Kırsal Yatırımlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kayseri Belediyesi'nden Kırsal Yatırımlar

Kayseri Belediyesi\'nden Kırsal Yatırımlar
04.01.2026 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal alanlara 1,67 milyar lira yatırım yapacak projeler açıkladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yol, altyapı, tarım, hayvancılık ve sosyal donatı alanlarında çok sayıda hizmet ve yatırım yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2025 yılında kırsal mahallelere sosyal donatı, yol yapım çalışmaları, sulama projeleri gibi çok sayıda proje için 1 milyar 675 bin 89 liralık yatırım hayata geçirildi.

Tarımsal amaçlı yatırımlar ve desteklerin toplam bedeli 118 milyon 44 bin 661 lira olarak kaydedildi.

Kocasinan Belediyesi 8 bin 305 çölyak paketi dağıttı

Kocasinan Belediyesi 2017 yılından bugüne kadar çölyak hastası bulunan 548 aileye toplamda 8 bin 305 çölyak paketi dağıttı.

İçerisinde kek unu, hamur işi unu, nişastalı karışım, kakaolu çıtır top, burgu makarna, spagetti, şehriye, köftelik bulgur, fındık ezmesi, portakallı mini kek ve susamlı çubuk kraker gibi glüten içermeyen yiyeceklerin bulunduğu paket ailelere ulaştırıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Ailelerde bulunan çölyaklı birey sayısı ve gelir durumuna göre düzenli olarak dağıtım yapıyoruz. Bu hizmetin gurur veren bir diğer tarafı, gerek şehrimizde gerekse ulusal manada ülkemizde birçok belediyenin benzer organizasyonlar yapıyor olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Talas Belediyesi ekipleri eğitim verdi

Talas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifika Programı eğitimi verdi.

Programda, belediye ekiplerinin sahada yürüttüğü vektörle mücadele çalışmaları katılımcılarla anlatıldı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, halk sağlığına yönelik çalışmaları sadece bir görev olarak değil, toplumsal bir sorumluluk olarak gördüklerini belirtti.

Kaynak: AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri Belediyesi'nden Kırsal Yatırımlar - Son Dakika

Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu
ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahalesinde ölü sayısı 80’e yükseldi ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinde ölü sayısı 80'e yükseldi
Papa 14. Leo’dan Venezuela çıkışı: Egemenliğe saygı duyun, şiddeti durdurun Papa 14. Leo'dan Venezuela çıkışı: Egemenliğe saygı duyun, şiddeti durdurun
Siyasi partilerin kasası dolacak, 2026 hazine yardımları belli oldu Siyasi partilerin kasası dolacak, 2026 hazine yardımları belli oldu
İran’da ekonomik isyan büyüyor: Can kaybı 20’ye yükseldi, gözaltı sayısı binlere dayandı İran'da ekonomik isyan büyüyor: Can kaybı 20'ye yükseldi, gözaltı sayısı binlere dayandı
Eğitime kar engeli Çok sayıda ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi

20:31
Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran görüntü
Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran görüntü
20:26
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD’de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD'de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
20:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde! KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
20:13
Erdoğan, Trump’la telefonda görüştü: Venezuela’nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
Erdoğan, Trump'la telefonda görüştü: Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
19:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Maduro’nun tutuklanmasına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki
19:33
Canlı anlatım: Karşılaşmada karşılıklı goller
Canlı anlatım: Karşılaşmada karşılıklı goller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 21:56:42. #7.11#
SON DAKİKA: Kayseri Belediyesi'nden Kırsal Yatırımlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.