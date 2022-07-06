Kayseri Bilim Merkezi, yaz kampı düzenleyecek - Son Dakika
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Kayseri Bilim Merkezi, yaz kampı düzenleyecek

06.07.2022 13:41
Kayseri Bilim Merkezi, yaz kampı düzenleyecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Bilim Merkezi yaz kampı düzenleyecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Bilim Merkezi yaz kampı düzenleyecek.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destekli merkezlerden olan Kayseri Bilim Merkezi yaz kampı programı gerçekleştiriyor.

Öğrencilerin yararlanabileceği, 4 ayrı program kapsamında gerçekleşecek ve her bir programı 20 kişiyle sınırlı kamptan, 8-10 ve 11-13 yaş arası çocuklar faydalanabilecek.

Program kapsamında çocuklar, tanışma, drama, scratch ile kodluyorum, doğayı keşfediyorum, güneş dünya ay modeli, maddelerin kimyası, tasarım atölyesi, oryantiring, fen ve kimya deneyleri gibi etkinliklere katılacak.

Kayseri Bilim Merkezi'ne yapılacak kayıt başvuruları 19 Temmuz'da başlayacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri Bilim Merkezi, yaz kampı düzenleyecek - Son Dakika

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