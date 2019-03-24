Son Dakika Haberleri: Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

1 saat önce

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde şampiyonluk kovalayan Kocasinan Şimşekspor 22. hafta maçında Kılıçaslan Yıldızspor'u 3-0 yenerek Türkiye Şampiyonası'na katılma adına önemli bir avantaj elde etti.

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Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde şampiyonluk kovalayan Kocasinan Şimşekspor 22. hafta maçında Kılıçaslan Yıldızspor'u 3-0 yenerek Türkiye Şampiyonası'na katılma adına önemli bir avantaj elde etti.

Stat: Argıncık 1 Nolu Saha

Hakemler: Cemal Emre Gömeç xx, Onur Öztal xx, Harun Soyeşik xx

Saha Komiseri: Nihat Akşit

Kocasinan Şimşekspor U19: Arda Yücel xx, Resul Şener xxx, Furkan Yiğit Yılmaz xx, İsmailcan Erbaş xx, Emre Büyükçelik xxx, Ozan Altuner xxx, Eren Topuz xxx, Batuhan Bozkurt xxx, Berkay Arı xxx, Okan Çetiner xxx, Oğuzhan Örs xxx

Kılıçaslan Yıldızspor U19: Mehmet Sarıçay xx, İbrahim Özdin x, Yusuf Yalçın xx, Ömer Faruk Kalkan x, Ali Ilık x, Güray Kepenek xx, İsmail Polat xx, Osman Altunal x, Çağrı Polat xx, Hasan Sancak x, Osman Kerşanlı x

Golleir: Dk.23 Berkay Arı, Dk.62 Eren Topuz, Dk.70 Resul Şener (K.Şimşekspor) - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 02:24 Kaynak: İHA

Türkiye, Kocasinan, Kayseri, Spor
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